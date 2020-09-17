Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру одному з нардепів і клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Про це вона повідомила на своїй сторінці у "Фейсбуці". Венедіктова не вказала прізвище депутата, втім, за даними деяких ЗМІ, йдеться саме про слугу народу Олександра Юрченка.

Раніше Національне антикорупційне бюро оприлюднило матеріали справи Юрченка. Зокрема, приховану відеозйомку агента "під прикриттям". На відео помічник депутата отримує хабар - 13 тисяч доларів. Ці гроші нібито були призначені для Олександра Юрченка за законопроєкт про відходи.

Помічника депутата Івана Фіщенка затримали, але кілька годин тому спікер Вищого антикорупційного суду повідомила, що Фіщенко вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень. Сам Юрченко напередодні заявив, що виходить з фракції "Слуга народу". Втім, і він, і його помічник свою провину заперечують.