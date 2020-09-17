Уперше від початку карантину Національна опера України відчинить двері для глядачів. Артисти готуються вийти на сцену після понад піврічної перерви. Адміністрація облаштовує приміщення до нових карантинних стандартів. Останні приготування до нового сезону бачила Ольга Клюєва.

Велике мистецтво повертається на головну оперну сцену країни. Після тривалої перерви поновлення репетицій для артистів - ніби ковток свіжого повітря.

Таке відчуття - як друге народження, повернення до рідного дому нашого театру.

Досвідчені зірки визнають: хвилюються, наче вперше, і водночас відчувають неймовірне піднесення та натхнення перед майбутньою зустріччю з глядачем.

Тетяна Льозова, заслужена артистка України:

Душа рветься до глядача, бо цей обмін емоціями нічим у світі замінити не можна.

Останні перед відкриттям сезону репетиції - надзвичайно інтенсивні. Повертатися у форму артистам балету не легко. За час карантину можливостей для повноцінних тренувань просто не було.

Віталій Нетруненко, соліст балетної трупи:

Дуже скучили за репетиціями, за рухом, бо в чотирьох стінах дуже важко. Нарешті ми вийдемо на сцену, нарешті нас побачить глядач і ми будемо дарувати свій талант глядачеві.

Адміністрація опери вчиться жити в новому "карантинному" вимірі. Глядачів треба розсадити так, щоб зберігалася санітарна дистанція. В умовах старовинного приміщення та антикварних стільців зробити це надзвичайно складно. глядацька зала в Національній опері може бути заповнена лише на чверть.

Дмитро Поліщук, заступник начальника квиткового бюро Національної опери України:

Всі ряди поділені на місця попарні, тому що так люди ходять зазвичай у вдвох. Робимо виняток, якщо у людей сім'я - то вони можуть сісти поряд.

Вистави показуватимуть без антракту, буфети не працюватимуть. Через особливі умови, які диктує пандемія, довелося радикально змінювати репертуар. Найближчі місяці оркестр під час вистав гратиме за мінімальної кількості інструментів. А хор і кордебалет взагалі не з'являтимуться на сцені.

Анатолій Солов'яненко, головний режисер Національної опери України:

Оперні концерти під рояль, балетні - під фонограму. Невелику кількість оркестру. Як будуть розміщені? По одному за пультом.

Попри всі складнощі, свій 153 театральний сезон Національна опера розпочне великим гала-концертом уже завтра.