Сумний детектив. За підробним заповітом у пенсіонерки намагаються відсудити спадок покійного чоловіка - видатного інженера, який розробляв радіоапартуру для літаків "Антонова". Жінка побоюється, що може опинитися на вулиці, якщо справа дійде і до квартири. Хто хоче ошукати літню жінку і як боротися з такими аферистами - з'ясовували наші кореспонденти.

Лариса Олександрівна - заслужений учитель України. Усе життя пропрацювала у школі. В її квартирі все нагадує про покійного чоловіка. Борис Павлович Чернов був інженером. Від простого робітника дослужився до очільника науково-дослідного інституту радіоапаратури.

Лариса Чернова, пенсіонерка:

На всех самолетах Ан стояла радиоаппаратура этого предприятия. Он принимал и участие в создании и запуске "Бурана". Вот здесь есть автографы, абсолютно тех всех кто принимал участие. Это был тогда самый большой, наверное, успех Советского Союза.

За внесок в розвиток авіації Борис Чернов отримав державну нагороду від президента Леоніда Кучми та вже нині покійного Бориса Патона. Колеги його шанували, адже роботою горів.

Лариса Чернова, пенсіонерка:

Он умер внезапно. Его ждали утром на работе, он должен был прийти. Он встал. Упал. И все.

Це сталося два роки тому. І майже одразу почалася дивна судова тяганина, якій і досі кінця не видно. З'ясувалося, що покійний нібито ще за 10 років до смерті оформив заповіт на сина своєї колеги чоловіка на ім'я Олег Літвінов.

Начебто відписав незнайомцю контрольний пакет акцій стратегічного підприємства. Ларису Олександрівну ця новина приголомшила. Адже чоловік збирався оформити майно на доньку, але не встиг. Тож тепер її хочуть позбавити права на спадок, а в пенсіонерки можуть відсудити частину квартири в центрі Києва.

Лариса Чернова, пенсіонерка:

Дошло до того что даже квартира рассматривалась эта моя. Мне сказали - он же там жил - жил. Значит у него была какая-то часть и она тоже должна делиться.

Жінка звернулася до юристів. Разом помітили: у заповіті, яким послуговується претендент на спадок, почерк і підпис не покійного. Як так вийшло і чому Борис Чернов вирішив залишити йому майно - Олег Літвінов пояснити нам відмовився.

Висновок від експерта-графолога - ніяк не дочекаються.

Олександр Білошкурський, адвокат Лариси Чернової:

Как выяснилось оригинала документа нет. То есть, вроде бы все отправили, все истребовали, а эксперт просит - дайте мне все-таки оригинал. Потому что естественно на копии никакой экспертизы законной провести невозможно.

Юристи кажуть - зі схожими справами стикаються часто. Радять насамперед звертатися до поліції, щоб покарати аферистів за підробку. Довести, що документ фальшивий нескладно, але це вимагає чимало часу. Цим і користуються злочинці, особливо коли їхніми жертвами стають старенькі.

Анна Морозова, адвокатка:

Практика усталена що визнаються такі заповіти недійсними. Суди зараз перегружені, з цим ми стикаємось кожного дня. В тих справах де потрібна експертиза - це на роки, на жаль.

А поки що справа тягне не лише час, а гроші з гаманця Лариси Олександрівни. Одна експертиза обходиться у 16 тисяч гривень, а скільки ще доведеться витратити і коштів, і нервів - відкрите питання.