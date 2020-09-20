На Донбасі знову порушено режим тиші. Неподалік Новоолександрівки ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік наших позицій. Постріли були неприцільні, тож українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Що зараз відбувається на передовій? Розкаже Руслан Смєщук.

Луганська область, передові позиції поблизу селища Кримське. Тут окопи розташовані поряд із Сіверським Донцем - найбільшою річкою регіону. Навкруги згарище, періодично спалахують сильні пожежі. А в окопах бойовиків іноді щось вибухає, розповідають вояки.

Федір, військовослужбовець Збройних сил України:

Ходять там, пересуваються - світять ліхтариками. Можливо копають, підсилюють. Також чуємо звуки техніки, і броньованої техніки. БМП. Бувають поодинокі взриви, пару раз чули вибухи на їхній стороні. Також підствольник пускали - теж взірвався в їхньому напрямку. Чи це було випадково, чи це було диверсійно - ми того не знаем.

Можливо, це інженерні боєприпаси. За їхньою допомогою можна швидко створити нові окопи та укріплення. Адже транспортно-логістична активність бойовиків тут доволі висока. У небі літають дрони-розвідники, на землі - постійно гуде техніка.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:

Літають...наскільки активно? Майже через день можна почути, бо коли наші ми знаємо...траншеї копають - бо новий пісок з'являється. Тобто на мою думку до чогось вони готуються, машини грузові їздять - тут над річкою добре чутно - в лісі за посадкою фар видно.

Проте в цілому, зараз не стріляють. Тут на позиціях служить Максим. Хлопцю - двадцять. На "нуль" він потрапив уже після початку цього незвично довгого перемир'я, до цього проходив навчання. Тож хоч бойового досвіду поки що немає, хлопець уже звик до армійського життя.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку не хотіли відпускати, але потім вже трохи успокоїлись. Я зараз головою тут, а не на гражданке, ні за чим не скучаю - мене все влаштовує.

Ну а мотивація піти на війну в Максима проста: