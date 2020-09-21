Голова Харківського окружного адмінсуду погоріла на хабарі [ Редактировать ]
Ще один гучний скандал. Голова Харківського окружного адмінсуду Ольга Панченко погоріла на хабарі. Вона вимагала від одного зі своїх підопічних ухвалити потрібне рішення у земельній справі. За це пропонувала 3 тисячі доларів. Момент передачі грошей зафіксували в СБУ. Судді готують підозру. А слідчі вивчають, чи були інші факти корупції в харківському суді.
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