В Британии 20-летняя Лорен на протяжении целого года ничего не ела. Об этом сообщает Daily Star.

Дело в том, что девушка страдает от тяжелой аллергии на все продукты. Анафилактический шок может наступить даже от запаха еды.

Во всем виноват синдром активации тучных клеток - редкое нарушение иммунной системы, при котором аллергическая реакция наступает из-за многих вещей.

По словам Лорен, ее болезнь развивалась постепенно.

"Около года у меня было пять продуктов, которые я могла есть: курица, рис, картофель, морковь и брокколи", - говорит девушка. Однако затем реакция распространилась на всю пищу.

Чтобы девушка могла питаться, врачи вставили зонд для кормления в желудок - но и это вызвало реакцию. Тогда специалисты установили трубку, которая проходит прямо через сердце.

Сейчас молодая британка надеется на "чудодейственный препарат", который недавно доставили для нее из Америки. Она надеется, что это лекарство поможет ей вновь попробовать хотя бы какую-нибудь любимую еду.

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