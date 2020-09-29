Лидер одноименной партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский, который декларирует смену власти в Киеве и приход новых лиц, сформировал основу своего списка в Киевский городской совет из депутатов того же Киевсовета от политической силы Петра Порошенко (БПП), часть из которых занимает депутатские кресла уже по 15-20 лет. В частности, на фотографии кандидатов, обнародованной самой партией после конференции, на которой происходило выдвижение, действующими депутатами Киевсовета оказались 8 из 13 попавших на фото персон.

Об этом идет речь в публикации "13 "друзей Пальчевского" на выборах в Киевсовет: не новые и не другие" на сайте движения "Чесно".

По данным "Честно", по Дарницкому району кандидатом в депутаты от Пальчевского идет заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммуального хозяйства и ТЭК, депутат Киевсовета от фракции БПП Лариса Дегтярева. В прошлом году она даже баллотировалась в депутаты Верховной Рады по киевскому округу №212, но набрала меньше 8% голосов.

В Деснянском районе кандидатом в депутаты Киевсовета идет экс-председатель Деснянской районной государственной администрации (РГА), депутат Киевсовета от БПП Вадим Онуфрийчук. Он также шел в народные депутаты по округу №213, но тогда набрал 2,5% голосов.

Еще один кандидат по Деснянскому району – экс-гендиректор "Киевпастранса"", депутат Киевсовета от БПП Сергей Майзель. По данным "Чесно", является фигурантом многочисленных антикоррупционных расследований.

В Днепровском районе в Киевсовет выдвигается от Пальчевского секретарь Экологической комиссии Киевсовета, депутат от БПП Алексей Новиков. "Как пишет "Украинская правда", Новиков руководил приемной Олеся Довгого и был директором и сооснователем ООО "Марс-1"… работал помощником нардепа-регионала Сергея Васютина", - пишет "Чесно". По всей видимости, он будет выполнять обещание Пальчевского по устранению экологической катастрофы, созданной в Киеве действующей городской властью.

Еще один кандидат по Днепровскому району – депутат Киевсовета от БПП Виталий Логинов.

На Оболони от Пальчевского выдвигается многолетний депутат Киевсовета сначала от Партии Ляшко, затем от БПП Людмила Костенко, которая длительное время работала помощником называемого "серым кардиналом" Киева нардепа Вадима Столара. Выдвигалась в депутаты Рады от "Европейской солидарности" и даже заняла в киевском округе №217 второе место, набрав 21% голосов.

"Чесно" вспоминает прошлогодний скандал, когда Костенко в состоянии алкогольного опьянения на машине с выключенными фарами поймала ночью киевская полиция. Вместе с ней в машине находился заместитель городского головы Владимир Слончак, который напал на полицейского. Также "Чесно" относит Костенко к разряду известных "депутатов-гречкосеев".

Интересы Подольского района в Киевсовете собирается представлять действующий депутат от БПП Антон Дрепин.

Перешедший в свое время из "Правекс-банка" Черновецкого в "городскую команду" Черновецкого, Дрепин возглавлял коммунальные предприятия. А в последние годы будучи депутатом Киевсовета, является владельцем предприятия, которое часто выигрывает проводимые Киевом тендеры.

В Святошинском районе от Пальчевского выдвигается депутат Киевсовета с 22-летним стажем, ныне представитель БПП Александр Пабат.

Наконец, в Соломенском районе теперь уже от Пальчевского стремится в депутатское кресло прославившийся на всю Украину "откровениями под запись" со случайным собеседником в поезде депутат Киевсовета с 2000 года, экс-председатель Соломенской РГА, представитель БПП Максим Шкуро.

При этом, сам Пальчевский пока не пояснял, каким образом планирует в случае победы на выборах его "Победы" радикально изменить ситуацию в городе коллектив, сформированный из людей, уже много лет напрямую влияющих на эту ситуацию.