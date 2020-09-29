Як карантинний колір впливає на життя?

Як карантинний колір впливає на життя. Наш Станіслав Кухарчук вирішив показати це на прикладі Канева - містечка на Черкащині. Відучора він був червоним, зараз уже помаранчевий. Що змінилося для людей? Дивіться далі.

З таким бунтівним настроєм мешканці Канева 14 вересня зустріли впровадження у місті червоної карантинної зони. Тоді зачинились усі заклади навчальні, громадського харчування, зупинився громадський транспорт. Для матері-одиначки Анни Красюк - це стало справжнім ударом.

Анна Красюк, жителька Канева:

Ну уявіть, у мене двоє дітей, я мати одиначка …на старшу дитину лишити свою меншу і мені треба забезпечувати їх самій - вдівати, взувати. І я була змушена брати додаткову відпустку частково за свій рахунок.

Червона карантинна зона у місті протрималась рівно два тижні. Від учора Канів уже в помаранчевій. Перше, що з послабленням зробила Ольга - відвідала улюблену кав'ярню.

За горнятком запашної кави дівчина розповідає про двотижневе життя в червоній зоні. Вона впевнена: впровадження жорсткого карантину було несправедливим стосовно містян.

Ольга Шишка, жителька Канева:

Нас закрили, дітей вдома, батьки продовжували ходити на роботу, на ринки, в супермаркети. Заклади харчування закрили і громадський транспорт - дістатися на роботу неможливо, дітей нічим зайняти не було змоги, а ринки працювали. Ну і всіх одразу думки - можливо це фікція, ця червона зона.

Прийшов, а нема, ні перчаток, ні масок. Розвернувся і пішов додому, зауваження зробив тільки і всьо.

У міськвиконкомі не затихає телефон - люди запитують, які обмеження ще залишились. Втім, телефонують останні два тижні весь час, каже керуючий справами. В основному жаліються батьки школярів.

Володимир Святелик, керуючий справами Канівського міськвиконкому:

Єсть такі місця в Каневі… Ну він на горах розташований. Де немає інтернету навіть. Тобто, дистанційного навчання немає, тому діти забули як і ручку держати.

З послабленням карантину життя містян хоч і полегшилось, але деякі обмеження залишились. В абсолютно туристичному місті все ще заборонена робота баз відпочинку, хостелів, закладів культури, розважальних центів та ресторанів у нічний час.