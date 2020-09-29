Вибори на карантині, канікули та продаж голосів: що обговорювали депутати у Верховній Раді [ Редактировать ]
До виборів менше ніж місяць, а народні обранці вже повністю занурились у кампанію. І настільки включились у процес, що на законодавчу роботу не залишається часу. Ба більше - у Верховній Раді хочуть зробити додаткові канікули. Коли ж під куполом можуть оголосити перерву і наскільки - про це далі.
Ще минулого тижня він був у СІЗО, сьогодні вже в Раді. Нардеп Юрченко пояснює, чому не збирається складати мандат.
Олександр Юрченко народний депутат:
Ні в якому разі, мене обрали люди, і дали мені обов'язки, я маю ці обов'язки виконувати.
Хоча Юрченко й вийшов із лав "слуг" - сьогодні всіляко підтримує фракцію своїм голосом. Бо з цим у Раді біда.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Слуги народу більш зайняті виборами, ніж своєю безпосередньою роботою.
І то правда. Через провал низки законопроєктів - нардепи терміново йдуть на перерву.
Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":
Нема кому голосувати, 160 депутатів у слуги народу, із 226 більшість на місцевих виборах, насправді багато і хворіє.
Та вибори все-таки головна причина. "Слуги народу" навіть планують піти на великі канікули, щоб поринути в агітацію.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Ми плануємо зробити велику перерву на вибори і після виборів повернутися до інтенсивної роботи - там буде багато пленарних тижнів підряд.
Та на цьому тижні вкрай важливо вирішити, як голосувати в період карантину, що робити, якщо виборець або член комісії захворів? Ці зміни до Виборчого кодексу планували затвердити сьогодні, та через брак голосів - законопроєкт навіть не внесли до порядку денного.
Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":
Якщо у члена ДВК чи ТВК підвищена температура - його не допустять у день виборів постійно там працювати. Ми прописуємо дуже швидку процедуру заміни, щоб це не затягувалось на кілька днів.
Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":
Слуги народу, під приводом карантину, хотіли провести в законі норми, якими дозволяють ЦВК змінювати представників в дільничних виборчих комісіях без подання партій, які їх туди делегували, а це контроль за виборами.
Хоча вибори й так уже намагаються контролювати, нарікають в опозиції.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Я вже бачу, якими брудними будуть нинішні, зелені місцеві вибори, адже тільки реєстрація кандидатів показала безпрецедентний рівень фальсифікацій з використанням адмінресурсу, в тому числі судової системи, йде все, аби не допустити до виборів кандидатів ОПЗЖ, панове зелені, ви вже позбавили права вибору сотні тисяч людей в Донецькій та луганській областях
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Спусковим гачком всього процесу було рішення ЦВК від 8 серпня, коли на базі фальшивих справок були введені військово-цивільні адміністрації в абсолютно мирні міста - Северодонецьк, Лисичанськ, і практично заборонили обрання мерів міст і громад в цих мирних містах, де обирали президента, обирали парламент. Далі почалось - зриви затвердження наших списків, клони по нашим кандидатам, які мають величезний авторитет і претендують на перемогу.
Та у слуг народу свій передвиборчий клопіт. Скандал, коли два нардепи заявили про продаж голосів у списках на місцеві вибори.
Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":
Якщо це замовчувати, то ми погоджуємось із тим, що сказав пан галушко і інші нардепи тому я сьогодні офіційно звертаюсь до керівництва фракції, щоб ми з заяв пана Галушко зібрали фракцію і прийняли відповідні рішення.
Та рішень немає. Є лише кілька ухвалених законопроєктів, здебільшого в першому читанні. Тож, можливо, і краще нардепам піти на канікули й не імітувати роботу.
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