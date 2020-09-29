До виборів менше ніж місяць, а народні обранці вже повністю занурились у кампанію

До виборів менше ніж місяць, а народні обранці вже повністю занурились у кампанію. І настільки включились у процес, що на законодавчу роботу не залишається часу. Ба більше - у Верховній Раді хочуть зробити додаткові канікули. Коли ж під куполом можуть оголосити перерву і наскільки - про це далі.

Ще минулого тижня він був у СІЗО, сьогодні вже в Раді. Нардеп Юрченко пояснює, чому не збирається складати мандат.

Олександр Юрченко народний депутат:

Ні в якому разі, мене обрали люди, і дали мені обов'язки, я маю ці обов'язки виконувати.

Хоча Юрченко й вийшов із лав "слуг" - сьогодні всіляко підтримує фракцію своїм голосом. Бо з цим у Раді біда.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Слуги народу більш зайняті виборами, ніж своєю безпосередньою роботою.

І то правда. Через провал низки законопроєктів - нардепи терміново йдуть на перерву.

Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":

Нема кому голосувати, 160 депутатів у слуги народу, із 226 більшість на місцевих виборах, насправді багато і хворіє.

Та вибори все-таки головна причина. "Слуги народу" навіть планують піти на великі канікули, щоб поринути в агітацію.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми плануємо зробити велику перерву на вибори і після виборів повернутися до інтенсивної роботи - там буде багато пленарних тижнів підряд.

Та на цьому тижні вкрай важливо вирішити, як голосувати в період карантину, що робити, якщо виборець або член комісії захворів? Ці зміни до Виборчого кодексу планували затвердити сьогодні, та через брак голосів - законопроєкт навіть не внесли до порядку денного.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо у члена ДВК чи ТВК підвищена температура - його не допустять у день виборів постійно там працювати. Ми прописуємо дуже швидку процедуру заміни, щоб це не затягувалось на кілька днів.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Слуги народу, під приводом карантину, хотіли провести в законі норми, якими дозволяють ЦВК змінювати представників в дільничних виборчих комісіях без подання партій, які їх туди делегували, а це контроль за виборами.

Хоча вибори й так уже намагаються контролювати, нарікають в опозиції.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я вже бачу, якими брудними будуть нинішні, зелені місцеві вибори, адже тільки реєстрація кандидатів показала безпрецедентний рівень фальсифікацій з використанням адмінресурсу, в тому числі судової системи, йде все, аби не допустити до виборів кандидатів ОПЗЖ, панове зелені, ви вже позбавили права вибору сотні тисяч людей в Донецькій та луганській областях

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Спусковим гачком всього процесу було рішення ЦВК від 8 серпня, коли на базі фальшивих справок були введені військово-цивільні адміністрації в абсолютно мирні міста - Северодонецьк, Лисичанськ, і практично заборонили обрання мерів міст і громад в цих мирних містах, де обирали президента, обирали парламент. Далі почалось - зриви затвердження наших списків, клони по нашим кандидатам, які мають величезний авторитет і претендують на перемогу.

Та у слуг народу свій передвиборчий клопіт. Скандал, коли два нардепи заявили про продаж голосів у списках на місцеві вибори.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо це замовчувати, то ми погоджуємось із тим, що сказав пан галушко і інші нардепи тому я сьогодні офіційно звертаюсь до керівництва фракції, щоб ми з заяв пана Галушко зібрали фракцію і прийняли відповідні рішення.

Та рішень немає. Є лише кілька ухвалених законопроєктів, здебільшого в першому читанні. Тож, можливо, і краще нардепам піти на канікули й не імітувати роботу.