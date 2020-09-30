На Донбасі активізувалися бойовики: ситуація на фронті [ Редактировать ]
Активізувався ворог і в Україні на Донбасі. Уперше за останні три тижні поранено військового. Гатили бойовики в районі Зайцевого. Більше про ситуацію - з передової - наш воєнкор Руслан Смєщук.
Розбиті ворожими снарядами будинки, окопи та бліндажі. Такими нині є околиці селища Зайцеве. Точніше - його контрольованої частини. Адже інша половина - зараз тимчасово окупована. Постріли зі сторони супротивника тут лунають майже щодня.
Позивний "Степ", військовослужбовець Збройних сил України:
Вони стріляють щодня, в основному по ночах, неприцільно. Не по нам, а так щоб рядом лягало. І вот сьогодні перед вашим приїздом було. Це в основному автоматичні гранатомети.
До ворожих окопів тут дуже близько. Позиції майже впритул - одна проти одної.
Позивний "Степ", військовослужбовець ЗСУ:
Тут їх почути можна, якщо погода. Часто чуємо п'яні крики, іноді провокативного характеру. Можливо їх тим не контролюють, ось вони і роблять це.
А ще днями тут схоже відбулася ротація бойовиків - кілька діб було чутно, як вантажівки ганяють туди-сюди. Та й загалом ворожа техніка тут постійно маневрує.
Позивний "Ковбой", військовослужбовець ЗСУ:
Техніку слишно, колісну - щось вони возять по ночах. Безпілотники літають часто, кожного дня.
Ну а в самому селищі місцеві жителі, рятувальники та місцева адміністрація - тихого часу не марнують.
Тетяна, місцева жителька:
С тишиной у нас тут начали ремонты делать, благодоря благотворительным фондам крыши поремонтировали.
Зараз тут мешкають трохи більше ста людей, і сім з них діти. Від самого початку війни тут не було настільки тривалого періоду, коли до селища з боку бойовиків взагалі нічого "не прилітає".
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