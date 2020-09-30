За крок від смерті. У Києві поліцейський на льоту спіймав самогубцю, яка вистрибувала з 15 поверху.

Жінка вже стояла за перилами балкону, коли патрульний піднявся до неї. А щойно підійшов - зробила крок уперед. Правоохоронцеві вдалося схопити її за руку вже в повітрі. Жінка намагалася вирватися, патрульний кайданками пристебнув її до перил, а сусіди помагали втримати. За сприяння ще одного екіпажу патрульних жінку вдалося затягти назад на балкон. А потім її відвезли в лікарню.