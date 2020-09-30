У Києві поліцейський на льоту спіймав самогубцю [ Редактировать ]
За крок від смерті. У Києві поліцейський на льоту спіймав самогубцю, яка вистрибувала з 15 поверху.
Жінка вже стояла за перилами балкону, коли патрульний піднявся до неї. А щойно підійшов - зробила крок уперед. Правоохоронцеві вдалося схопити її за руку вже в повітрі. Жінка намагалася вирватися, патрульний кайданками пристебнув її до перил, а сусіди помагали втримати. За сприяння ще одного екіпажу патрульних жінку вдалося затягти назад на балкон. А потім її відвезли в лікарню.
по теме
В США неизвестный расстрелял полицейских (видео)
Полицейские успели попросить о помощи по рации
Моторошне вбивство на Львівщині: мати розстріляла двох доньок
Мати з рушниці розстріляла двох доньок - 5 і 9 років, а потім наклала руки на себе
В Польше сгорел автомобиль с украинцами
В салоне авто находилось пять человек
Избивали битой и кирпичом: в Киеве мужчины жестоко пытали бездомных
Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 42 лет
Верховна Рада вшанувала загиблих в авіакатастрофі хвилиною мовчання
Депутати наголошують, що чекають на справедливе розслідування - щоб всі, хто допустив аварію, чи дозволив виліт несправного літака - були покарані