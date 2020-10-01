"Северодонецкого "Азота", все контракты на поставку удобрений будут выполнены на 100% - Group DF. Об этом заявил Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

"Пожар, который прошел сегодня ночью на территории "Северодонецкого "Азота", не повлиет каким-либо образом на работу основных производственных цехов предприятия, задействованных в производстве удобрений. В текущий момент работает в штатном режиме технологический комплекс цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Все 100% контрактов на поставку удобрений будут выполнены без сбоев", - подчеркнул Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

30 сентября, около 20.00 из-за продолжающихся пожаров в Луганской области, на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" возникла чрезвычайная ситуация: на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья.

Аварийно-спасательные службы предприятия оперативно прибыли на место пожара и в течение нескольких часов потушили пожар.

По словам Олег Арестархова, на предприятии создан и работает оперативный штаб, контролирующий ситуацию, связанную с пожарами в Луганской области. Кроме того, для усиления безопасности организовано круглосуточное дежурство персонала, проведена дополнительная проверка всей необходимой для пожаротушения техники и инструктаж персонала по технике безопасности.