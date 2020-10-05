Разработан самый дешевый и надежный тест на коронавирус [ Редактировать ]
В Индии разработали тест на коронавирус в виде быстрого бумажного анализатора. Об этом сообщает BBC.
Тест Feluda назван в честь известного индийского вымышленного детектива. Его действие основано на технологии редактирования генов под названием Crispr.
Это простой, точный, надежный, масштабируемый и экономичный тест.
Отмечается, что этот анализ может стать первым в мире бумажным тестом на COVID-19, доступным на рынке. Частные лаборатории, опробовали тест на образцах около 2000 пациентов, включая тех, у кого уже был положительный результат на коронавирус. Тест имел 96% чувствительности и 98% специфичности.
Ранее мы писали, что ВОЗ разработала тест на коронавирус, который дает результат в течении 15 минут. Он будет производиться для более 100 бедных государств.
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