В Индии разработали тест на коронавирус в виде быстрого бумажного анализатора. Об этом сообщает BBC.

Тест Feluda назван в честь известного индийского вымышленного детектива. Его действие основано на технологии редактирования генов под названием Crispr.

Это простой, точный, надежный, масштабируемый и экономичный тест.

Отмечается, что этот анализ может стать первым в мире бумажным тестом на COVID-19, доступным на рынке. Частные лаборатории, опробовали тест на образцах около 2000 пациентов, включая тех, у кого уже был положительный результат на коронавирус. Тест имел 96% чувствительности и 98% специфичности.

Ранее мы писали, что ВОЗ разработала тест на коронавирус, который дает результат в течении 15 минут. Он будет производиться для более 100 бедных государств.