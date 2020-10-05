У передмісті Лос-Анджелеса борються з нищівним вогнем [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в передмісті Лос-Анджелеса. Там майже дощенту згоріла величезна будівля. Минулося без жертв і постраждалих, але відновити споруду навряд чи вдасться. І досі не припиняються лісові пожежі в Каліфорнії.
Вогнеборці не можуть дати їм раду вже понад місяць. Шкода від стихії - безпрецедентна. 30 загиблих, і вісімдесят тисяч евакуйованих.
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