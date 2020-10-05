Масштабна пожежа в передмісті Лос-Анджелеса. Там майже дощенту згоріла величезна будівля. Минулося без жертв і постраждалих, але відновити споруду навряд чи вдасться. І досі не припиняються лісові пожежі в Каліфорнії.

Вогнеборці не можуть дати їм раду вже понад місяць. Шкода від стихії - безпрецедентна. 30 загиблих, і вісімдесят тисяч евакуйованих.