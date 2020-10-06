В Украине придумали альтернативу "лежачим полицейским" [ Редактировать ]
В Украине разработали стандарт, призван урегулировать дорожное движение. Изменения вступят в силу с 1 ноября.
Теперь, кроме "лежачих полицейских", притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы, сообщили в "Укравтодоре".
Таким образом в Украине будут применять комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения на дорогах.
"Средства снижения скорости движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.
Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Украине появились новые дорожные знаки.
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