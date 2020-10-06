В Украине разработали стандарт, призван урегулировать дорожное движение. Изменения вступят в силу с 1 ноября.

Теперь, кроме "лежачих полицейских", притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы, сообщили в "Укравтодоре".

Таким образом в Украине будут применять комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения на дорогах.

"Средства снижения скорости движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости", - говорится в сообщении ведомства.