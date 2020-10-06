18 тисяч доларів за вакансію. У Києві затримали двох аферистів, які продавали неіснуючі посади помічника-консультанта народного депутата України. Чоловіки називали себе довіреними особами нардепа і пропонували допомогу в оформленні документів.

Затримали ошуканців під час передавання їм частини суми - трьох тисяч доларів. Шахраям загрожує від трьох до восьми років заґратування.