У Києві затримали продавців нереальних вакансій [ Редактировать ]
18 тисяч доларів за вакансію. У Києві затримали двох аферистів, які продавали неіснуючі посади помічника-консультанта народного депутата України. Чоловіки називали себе довіреними особами нардепа і пропонували допомогу в оформленні документів.
Затримали ошуканців під час передавання їм частини суми - трьох тисяч доларів. Шахраям загрожує від трьох до восьми років заґратування.
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