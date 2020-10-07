Національна академія наук України отримала нового президента [ Редактировать ]
Національна академія наук України отримала нового президента. Наступником Бориса Патона став Анатолій Загородній. Академіки обрали його серед п'ятьох кандидатів двома третинами голосів - шляхом таємного голосування.
Раніше Загородній був віце-президентом Академії, очолював Інститут теоретичної фізики.
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