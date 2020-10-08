Минздрав готовит временные коронавирусные медучреждения [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины начало подготовку у открытию временных госпиталей для больных коронавирусом. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
С весны втрое увеличилось количество кроватей для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем вначале пандемии.
С апреля мы увеличили количество кроватей - с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения.
Ранее мы писали, что Минздрав Украины заявил о том, что в стране не было волны коронавирусной инфекции. в Украине с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.
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