Министерство здравоохранения Украины начало подготовку у открытию временных госпиталей для больных коронавирусом. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С весны втрое увеличилось количество кроватей для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем вначале пандемии.

С апреля мы увеличили количество кроватей - с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения.

Ранее мы писали, что Минздрав Украины заявил о том, что в стране не было волны коронавирусной инфекции. в Украине с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.