Океанаріум Гонконгу запропонував туристам сходити на йогу з акулами [ Редактировать ]
Йога з акулами та кемпінг у наметах із кондиціонерами. Океанаріум Гонконгу пропонує відвідувачам нові послуги. Так велетенський парк розваг намагається втриматися на плаву через коронакризу. Чи до вподоби гостям новації? Розповість Ольга Жидецька.
У півтемряві велетенського акваріуму, немов марево у нічному небі, пропливають акули та скати. А по цей бік скла - у складних асанах завмирають учасники першого заняття з йоги. Тренування поряд з рибами новація знаменитого Океанаріуму Гонконга. Інструкторка в захваті від нового досвіду.
Джессика Лі, інструкторка з йоги:
Багато рухів у йозі слід виконувати максимально плавно. Ми прагнемо поступово і неквапливо зв'язувати і всі вправи. І коли ти бачиш риб, починаєш рухатися, як вони. І це дуже приємно, ти ніби одне ціле з ними. Ніби у воді і рухаєшся так само плавно, як і вони.
Окрім йоги з рибами, в океанаріумі також пропонують потренуватися на дошках у басейні. А ще відкрили пішохідні маршрути під відомою канатною дорогою, що виводить на морське узбережжя. Охочим до таких прогулянок пропонують зони барбекю та намети з кондиціонерами.
Так відчайдушно адміністрація парку намагається втриматися на плаву. Адже через пандемію, потік відвідувачів упав більш ніж удвічі. Однак не всі гості в захваті від запропонованих новинок. Через коронакризу люди так само рахують кожну копійку.
Сурнамед Ше, відвідувачка парку:
Гадаю, ці нові послуги зайві. За них треба платити додатково, тоді як, приміром, - пішохідні прогулянки в інших місцях - безкоштовні. Йога теж мала би бути безкоштовною, якщо ти займаєшся надворі.
Індустрія розваг у Гонконгу чи не найбільше постраждала через протиепідемічні обмеження. Тематичні парки не працювали понад півроку і відчинилися тільки у вересні. Щоби врятувати Океанаріум від банкрутства, - уряд надав йому допомогу на 700 мільйонів доларів.
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