Трамп требует вывести американские войска из Сомали [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп требует вывести американские войска из Сомали. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что вывод войск из Сомали позволил бы Трампу выполнить свои предвыборные обещания вернуть американских солдат домой.
Однако, в Белом доме негативно оценивают такое решение, считая правительство Сомали слабым для достаточного контроля ситуации в стране.
"Если США значительно сократят свое военное присутствие в Сомали, то и без того слабый контроль сомалийского правительства над безопасностью в стране значительно уменьшится", - сказал советник экс- постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр Колин Томас Дженсен.
По его словам, сложившейся ситуацией может воспользоваться исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".
Ранее сообщалось, что Трамп вернулся к предвыборной кампании и провел первый предвыборный митинг после болезни.
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