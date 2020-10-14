Ми в надзвичайній ситуації і мусимо все робити, аби боротися з пандемією. На жаль, буде збільшуватися навантаження на медиків та на співробітників транспорту. "Батьківщина" Києва усвідомлює небезпеку розповсюдження пандемії коронавірусу. Адаптивний карантин, незважаючи на жорсткі обмеження, не призводить до повної ізоляції, яку пережили українці навесні 2020 року. Підприємства і транспорт працюватимуть в умовах карантинних обмежень.

Про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час брифінгу у Відкритому штабі, передає пресслужба.

Втім, щодо транспортного руху, ми чуємо лише про підсилення контролюючих заходів – дотримання маскового режиму й соціального дистанціювання.

Київська міська "Батьківщина" вважає, що комплексний підхід до оптимізації роботи транспорту повинен передбачати й постійний медичний контроль за станом здоров’я водіїв. Це варто було б проводити шляхом регулярного тестування працівників транспорту, що найчастіше контактують з пасажирами. Робити це на підприємствах, за бюджетний кошт і без відриву працівників від виконання своїх прямих обов’язків. Такі заходи знизять ризик розповсюдження вірусу в громадському транспорті.

Окрім медичного нагляду, робота громадського транспорту в надзвичайних умовах має бути чіткою, з дотриманням розкладу руху. Це дасть змогу ефективно контролювати й регулювати пасажиропотік, уникаючи карантинних порушень.

Представники єдиної надійної команди "Батьківщини" – кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко, а також кандидати в депутати Київради Віталій Нестор та Алла Шлапак озвучили основні пункти програми, які стосуються руху Києвом: оптимізація фінансування об’єктів транспортної інфраструктури після проведення аудиту; добудова та введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту; добудова мосту Кирпи, який без потрібних з’їздів та заїздів працює лише на 20% пропускних можливостей; будівництво розв’язки на Бориспільській площі й не тільки. Вирішення транспортної проблеми має бути комплексним і складатися з низки послідовних дій.

"Доведення до ладу Кільцевої дороги, її розширення і облаштування додатковими з’їздами і заїздами. Перезапуск міської електрички й оновлення її рухомого складу. Докорінна реорганізація міського транспорту: заміна маршруток тролейбусами й автобусами; щільне завантаження виділеної полоси громадського транспорту рухомим складом, що буде рухатись за жорстким розкладом", – перерахував план дій після перемоги на виборах мера Олексій Кучеренко.

За його словами, необхідно використовувати закордонний досвід з розвантаження центру міста: популяризація громадського і екологічного транспорту; облаштування перехоплюючих стоянок; обмежувальні заходи щодо руху власного і вантажного автотранспорту центром міста.

"В Києві лише 900 одиниць громадського транспорту, хоча в подібному за інфраструктурою місті – Варшаві 2700 одиниць. Саме тому, в пріоритеті моєї програми – розв’язання транспортної проблеми", – додав Кучеренко.