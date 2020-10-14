Петро Порошенко разом з дружиною вшанував пам'ять загиблих воїнів [ Редактировать ]
П'ятий Президент України Петро Порошенко, власне, той, хто 6 років тому й переніс святкування Дня захисника на Покрову, - сьогодні разом з дружиною вшанував пам'ять загиблих воїнів у "Залі пам'яті" Міністерства оборони.
За традицією, згадували солдатів поіменно. Після кожного прізвища лунав дзвін пам'яті.
Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність":
Це свято збігається з днем Покрови Пресвятої Богородиці. Хтось бачить в цьому символізм тримання традицій української армії, українського війська з княжими дружинами, з вояками УПА, з вояками УНР, зі славетними історичними героями. Бо історія України - це є історія українських героїв.
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