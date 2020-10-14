Герої не вмирають: у Харкові хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України

Квіти до монумента з написом "Герої не вмирають" несуть і цивільні, і люди у формі. Торік, під час відкриття пам'ятника планували, що на ньому будуть постійно оновлювати імена - викарбовувати прізвища тих, хто поклав своє життя за Україну