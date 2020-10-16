В пятницу, 16 октября, в Киеве на Борщаговке, возле Индустриального моста произошла авария. Автомобиль перевернулся и загорелся. Об этом сообщил Телеграм-канал APNews.

Водитель остался в живых.

По информации телеграм-канала, водителю Daewoo стало плохо за рулем, и он потерял сознание. В результате автомобиль врезался в другое авто, перевернулся и загорелся.

У водителя закрытая черепно-мозговая травма, в Daewoo также была женщина, с ней все в порядке. В Киеве загорелся автомобиль ГСЧС.

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