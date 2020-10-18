В'єтнам потерпає від масштабних повеней: є постраждалі [ Редактировать ]
Масштабні повені у В'єтнамі. Жертвами негоди стали сім десятків людей. Рясні зливи спричинили зсуви ґрунту. Тонни землі і бруду серед ночі накрили військові казарми в центральній провінції Куанг-чі.
Загинули 11 солдатів, ще стільки ж - пропали безвісти. Дощі в центральних регіонах країни не припиняються майже тиждень. Подекуди випало по 2 метри опадів. Рівень води в річках найвищий за останні 20 років.
Во Хо Нгок Там, жителька міста Хюе:
Наша родина зараз перебралася на другий поверх, там ще поки сухо. А внизу - ходили по шию у воді. Кажуть, повінь не відступатиме ще днів п'ять-шість.
Нгуєн Ван Су, житель міста Хюе:
Ми стомилися чекати, коли це все скінчиться. Немає коли відпочити, весь час треба бути насторожі - раптом вода знову почне прибувати.
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