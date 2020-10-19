"Лукашенківські" силовики затримали сотні протестуючих [ Редактировать ]
Затримання двохсот вісімдесяти людей стало результатом учорашніх акцій протесту в Білорусі. Найбільше - понад двісті - "лукашенківські" силовики схопили під час маршу в Мінську. Такі дані сьогодні оприлюднило білоруське МВС. Серед затриманих, як повідомили правозахисники, - троє журналістів і двоє неповнолітніх. На виступи проти режиму Лукашенка в Мінську зібралися майже 30 тисяч людей. Згодом виникли сутички з силовиками, які ловили і заштовхували учасників акції до автозаків. Мітингували й в інших містах країни.
Нагадаю, виступи в Білорусі тривають від 9 серпня. Люди не визнають результатів президентських виборів і звинувачують Лукашенка у фальсифікації результатів голосування.
Ольга, протестувальниця:
Не могу стоять в стороне. Потому что мне кажется, что сейчас любой беларус, который в стороне - это то же, что и пить чай в горящем доме. Невозможно быть в стороне, невозможно сидеть пить чай, когда твой дом горит. Сейчас абстрактно - наша страна горит. Горит насилием и беззаконием.
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