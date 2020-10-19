У Сінгапурі паспорти замінять технологією сканування облич [ Редактировать ]
Сінгапур стане першою у світі країною, де паспорти замінять технологією сканування облич. Система запрацює з наступного року. Щоб відкрити рахунок у банку чи пройти перевірку в аеропорту, посвідчення особи більше не потрібно. У такий спосіб можна буде підтвердити й особу студентів, які складають іспити. Водночас правозахисники застерігають: оцифровані дані можуть потрапити до рук злочинців.
Том Фішер, науковий співробітник міжнародної організації "Privacy International":
Потрібно пильно стежити, щоб дані громадян не використовували без їхнього відома та згоди. Інакше - технології можуть надати урядові й комерційним структурам, як-от: банкам, фактично необмежені можливості.
Шеннон Вонг, студентка:
Зараз біометричні технології багато де застосовують. Наприклад, під час перетину кордону сканують відбитки пальців. І досі нічого жахливого не сталося. Тому я спокійно ставлюся до сканування обличчя, це зручно.
по теме
Повна діджиталізація: коли органам влади заборонять вимагати паперові документи
З першого вересня наступного року органам влади заборонять вимагати від громадян паперові документи. Бо все буде у цифрі
Новий транспорт: британські гірські рятувальники випробували реактивні рюкзаки
Технологію, яку розробила одна з англійських компаній, поки що тестують. До місця уявного нещасного випадку - надзвичайник у "літальному" костюмі дістався за півтори хвилини
Британія планує створити підводну енергомережу
Спільне підключення дозволить ефективніше постачати енергію в мережу. А загалом до 2050 року це заощадить близько восьми мільярдів доларів із коштів споживачів
Ціна "корони": скільки коштує вилікуватись від CОVID-19 у Німеччині
Скільки коштує лікування коронавірусного хворого? В українських лікарнях - від 20 до 40 тисяч гривень, залежно від тяжкості стану. Так порахували в Національній службі здоров'я
Чим відрізняються обмеження у різних карантинних зонах України
Від прогнозів до реальності. Єдиний метод стримати епідемію - це карантин. Тож в Україні "червоного" та "помаранчевого" кольорів - дедалі більше, а "зеленого" - дедалі менше
Зниклі гроші та нові стратегії боротьби з COVID-19: що обговорили депутати на засіданні
Епідемія коронавірусу змусила депутатів змінити робочі плани. Замість обіцяного проєкту бюджету - обранці слухатимуть президента та міністра. А ще - думатимуть, як посилити боротьбу з COVID-19