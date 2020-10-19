4 766 нових інфікувань коронавірусом. Саме такою є статистика за минулу добу. Цифра традиційно знижується після вихідних через меншу кількість тестувань.

Загалом в Україні вже понад триста тисяч випадків захворювання на COVID-19. Найбільший приріст недужих у Харківській, Одеській та Львівській областях. І в Києві. А далі - гірше. Це вже прогноз виконувача обов'язків директора Центру громадського здоров'я Ігоря Кузина. Він каже, вже в листопаді щодоби може бути по 20 тисяч нових хворих, а за найгіршого сценарію і 35.

Щоправда, у Всесвітній організації охорони здоров'я дають стриманіші прогнози щодо епідемії в Україні. Там передбачають до 9 тисяч інфікованих щодня.