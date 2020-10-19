Дитяча смерть від СOVID-19. На Прикарпатті помер восьмирічний хлопчик через ускладнення. У нього розвинулася пневмонія. Хлопчик був вихованцем школи-інтернату для дітей, які потребують корекції розумового розвитку.

Як розказали в закладі, дитина була на заняттях минулого четверга й нібито добре почувалася. Зле хлопчику стало у п'ятницю ввечері різко підвищилася температура, і його у тяжкому стані доправили в лікарню. Але вже в суботу дитина померла. Нині в закладі працює комісія. Перевіряє, чи немає вини керівництва інтернату в тому, що сталося.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: