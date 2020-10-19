На Прикарпатті від коронавірусу померла дитина [ Редактировать ]
Дитяча смерть від СOVID-19. На Прикарпатті помер восьмирічний хлопчик через ускладнення. У нього розвинулася пневмонія. Хлопчик був вихованцем школи-інтернату для дітей, які потребують корекції розумового розвитку.
Як розказали в закладі, дитина була на заняттях минулого четверга й нібито добре почувалася. Зле хлопчику стало у п'ятницю ввечері різко підвищилася температура, і його у тяжкому стані доправили в лікарню. Але вже в суботу дитина померла. Нині в закладі працює комісія. Перевіряє, чи немає вини керівництва інтернату в тому, що сталося.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Поступив в дуже край важкому стані в лікарню, в четвер увечері. В 21 годині був госпіталізований відразу у відділення реанімації в дуже важкому стані із пневмонією, із ускладненнями дуже серйозними. Був підключений до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за його стан. В п'ятницю був зроблений ПЛР, підтверджений був COVID-19, але на жаль в суботу він помер. Лікарі не змогли його врятувати.
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