Іран готовий взяти на себе відповідальність за збиття українського літака [ Редактировать ]
Іран готовий взяти на себе відповідальність за збиття українського літака. А також сплатити однакові компенсації родичам усіх жертв.
Таке рішення іранської сторони привітали в українському МЗС. Заявив про це заступник очільника відомства Євген Єнін після зустрічі з іранським міністром закордонних справ Мохаммедом Заріфом. У Тегерані сьогодні розпочався новий раунд переговорів щодо авіакатастрофи. Спілкування українська та іранська сторони продовжать завтра.
Нагадаю, 8 січня український "Боїнг-737" одразу після вильоту з аеропорту Тегерана збили іранські військові. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі загинули.
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