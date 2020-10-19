Іран готовий взяти на себе відповідальність за збиття українського літака. А також сплатити однакові компенсації родичам усіх жертв.

Таке рішення іранської сторони привітали в українському МЗС. Заявив про це заступник очільника відомства Євген Єнін після зустрічі з іранським міністром закордонних справ Мохаммедом Заріфом. У Тегерані сьогодні розпочався новий раунд переговорів щодо авіакатастрофи. Спілкування українська та іранська сторони продовжать завтра.

Нагадаю, 8 січня український "Боїнг-737" одразу після вильоту з аеропорту Тегерана збили іранські військові. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі загинули.