У лікарнях Харкова закінчилися місця для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Стовідсоткова заповненість ліжок - це вже харківська реальність. Госпіталізувати хворих там просто нікуди.
У стаціонар беруть лише тяжких хворих, а це - більше, ніж півтисячі людей. За оцінкою медиків, потрібно додатково ще тисяча ліжок, підключених до кисню. Щоб вийти з кризи, обіцяють протягом двох тижнів підготувати дві лікарні.
Утім, у комунальних медзакладах немає томографів. Тож робити КТ харків'яни змушені у приватних клініках. Власним коштом.
Юрій Сороколат, голова Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради:
Нам пообещали на сегодняшний день в рамках государственной программы приобрести эти компьютерные томографы. Вы знаете, что это дорогостоящее оборудование, и его невозможно приобрести так легко за бюджетные деньги.
Ірина Пирогова, директор Чорнобильського диспансеру:
Реально беремо тільки важких, або дуже важких. І це ж треба приділити увагу кожному. І це займає більше часу, якщо це просто пацієнти з виявленим COVID-19. Тому дійсно, при збільшенні інтенсивності праці потребує збільшення медичного персоналу.
по теме
Харківщина очолила антирейтинг захворювань на COVID-19
У Харкові катастрофічно не вистачає лікарів. Зараз одна бригада обслуговує до 60 пацієнтів - це втричі перевищує норму
"Опозиційна платформа - За життя" автопробігом підтримала медиків у боротьбі з COVID-19
Понад півтисячі автівок проїхалися по Донецькій області - від Маріуполя до Слов'янська
В Україні зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом
У лідерах за добовим приростом хворих традиційно Київ, Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина
В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні станом медичної системи на Одещині
В лікарнях Одеси закінчується кисень для "ковідних" пацієнтів, до того ж медзаклади переповнені хворими на коронавірус
У Рівному перевантажена єдина міська лікарня для хворих на COVID-19
З понеділка Рівне живе у "помаранчевій" зоні, та попри це у місті влаштовують масові гуляння