Стовідсоткова заповненість ліжок - це вже харківська реальність. Госпіталізувати хворих там просто нікуди.

У стаціонар беруть лише тяжких хворих, а це - більше, ніж півтисячі людей. За оцінкою медиків, потрібно додатково ще тисяча ліжок, підключених до кисню. Щоб вийти з кризи, обіцяють протягом двох тижнів підготувати дві лікарні.

Утім, у комунальних медзакладах немає томографів. Тож робити КТ харків'яни змушені у приватних клініках. Власним коштом.

Юрій Сороколат, голова Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради:

Нам пообещали на сегодняшний день в рамках государственной программы приобрести эти компьютерные томографы. Вы знаете, что это дорогостоящее оборудование, и его невозможно приобрести так легко за бюджетные деньги.

Ірина Пирогова, директор Чорнобильського диспансеру: