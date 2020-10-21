Війна на Донбасі: український військовий дістав контузію [ Редактировать ]
Український військовий дістав контузію на Донбасі. Армійця зачепило вибуховою хвилею під час обстрілу під Авдіївкою.
Російські найманці шість разів порушили режим тиші попередньої доби, зі стрілецької зброї вели вогонь біля Світлодарська та Майорська. А поблизу Павлополя наші захисники вивели з ладу ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.
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