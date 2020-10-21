В Ефіопії нашестя сарани. Комахи знищують сотні тисяч гектарів урожаїв. Сільськогосподарські угіддя в країні спустошені. Люди просять допомоги у влади та бідкаються, що втратили купу грошей і не мають харчів.

Це жителі міста Комбольча, розташованого в центральній частині Ефіопії. І ось так вони намагаються відігнати сарану, яка поїдає їхні врожаї. Тисячі комах великими зграями спустошують цілі поля.

Емал Ахмед Каре, фермер:

Усі шість гектарів землі, які я засадив пшеницею, знищені. Не залишилося нічого.

Індіро Ахмед, фермер:

Відчуваю себе пограбованим. Я інвестував у п'ять гектарів землі. Однак рій сарани усе знищив. Я втратив майже всі гроші. В мене семеро дітей. Мені прикро, бо я не знаю, як їх прогодувати й за які кошти відправляти до школи.

Цьогорічну атаку сарани місцеві жителі вже прозвали наймасштабнішою за останні 25 років. Приміром, зграя комах, які вкривають один квадратний кілометр площі, упродовж дня поїдає таку кількість урожаю, якої б вистачило, щоб прогодувати 35 тисяч людей. Місцеві кажуть: таких агресивних атак сарани тут ще не було.

Індіро Ахмед, фермер:

Якщо влада нам не допоможе, ми приречені. Моїй родині просто не буде що їсти.

Афаан Оромо, жителька Ефіопії:

Ми якраз повернулися з пологового будинку. Коли побачили, що сталося з нашими полями, були приголомшені. Тепер у нас серйозні проблеми. Через нестачу харчів - хвилююся за свою новонароджену дитину.

Представники влади у співпраці з ООН не проігнорували прохань ефіопів і вже долучилися до боротьби із сараною. Для цьОго залучили літаки та гелікоптери, які розпорошують спеціальні засоби проти комах.

Фатума Сейд, представниця ООН:

Ми швидко зв'язалися з урядом Ефіопії. Надали техніку для оприскування полів. Також на місцях працює понад сотня команд.

І доки боротьба із сараною в Ефіопії триває, про таку загрозу попереджають і сусідню Кенію. В ООН заявили - ймовірно, зграї комах рухатимуться саме в бік цієї країни, тому про захист своїх врожаїв кенійцям слід подумати вже зараз.