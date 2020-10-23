Трамп заявил о появлении вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от демократов Джозефом Байденом заявил, что власти в ближайшее время планируют объявить о готовности американской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена среди американцев.
Как отметил американский лидер, вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон. Он также перечислил компании, которые занимаются разработкой вакцины. Среди них - Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer и другие.
В то же время, корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер спросила у Трампа, почему должностные лица, занимающиеся вопросами разработки вакцины, заявили, что в США препарат появится не раньше 2021 года.
Нет, я думаю, что мои сроки более точные. Я не знаю, рассчитывают ли они на военнослужащих в деле распространения вакцины так, как я.
Также, Трамп сообщил, что, как только вакцина будет готова, будет произведено 100 млн доз вакцины.
Ранее, Зеленский отметил, что украинская медицинская система может выдержать до 15 тысяч инфицированных коронавирусом в день.
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