Запровадити вільну економічну зону на Донбасі зараз неможливо - Зеленський [ Редактировать ]
Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо, про це Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю чотирьом українським телеканалам. І зазначив, що на відновлення потенціалу тимчасово окупованих територій Донбасу може знадобитися близько п'ятдесяти мільярдів доларів.
Володимир Зеленський, Президент України:
Коли ми кажемо про вільну економічну зону Донбасу - ми не говоримо тільки про тимчасово окуповану територію. Ми говоримо про Донбас. Тому що запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо, ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли пройде деокупація. Ми будемо на кордоні, це буде повністю наша територія, коли саме там будуть повністю виведені всі війська, демілітаризована зона.
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