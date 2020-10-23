У Чехії ситуація з коронавірусом - критична. За минулу добу інфікувалися понад 15 тисяч людей. В уряді заявили про нестачу ліжкомісць. Через це в Празі побудували тимчасовий польовий шпиталь. Подробиці далі в сюжеті.

Загрозу нової хвилі поширення коронавірусу серед населення намагаються запобігти в Чехії. Щодня країна встановляє нові антирекорди за кількістю інфікованих. І щоб ефективніше протидіяти вірусу, в Празі звели тимчасовий польовий шпиталь, на 14 тисяч квадратних метрів. Він уміщує приблизно пів тисячі хворих.

Золтан Бубенік, військовий:

Згідно з планом, під нашим контролем тут працюватиме дві сотні медиків. Однак, це за найгіршого розвитку подій. Під їхнім наглядом буде приблизно п'ятсот пацієнтів. Також ми працюватимемо над збільшенням кількості ліжкомісць.

Окрім звичайних місць для хворих, у госпіталі облаштували кілька палат інтенсивної терапії. Їх відокремили спеціальними наметами. У кожній до десяти ліжок. Також там є медичне обладнання, необхідне для лікування хворих у тяжкій формі. Зокрема, апарати штучної вентиляції легень.

Ян Квачек, головний лікар тимчасовго польового шпиталю:

Ідея полягає в тому, що коли всі празькі лікарні будуть переповнені чи майже переповнені, то ми полегшимо їм роботу, узявши частину пацієнтів на себе. У нас є відділення інтенсивної терапії, тому ми можемо лікувати будь-яких хворих.

На допомогу медикам відгукнулися й армійські лікарі. Оскільки шпиталь працюватиме цілодобово, вони розділятимуть роботу й позмінно працюватимуть з іншими медиками.

На тлі погіршення ситуації з COVID-19 серед європейських країн, напередодні Чехія запровадила жорсткий локдаун і стала другою, після Ірландії, країною в Європі, що зважилася на таке рішення. Тут закрили магазини роздрібної торгівлі та сфери послуг. У торговельних центрах працюють лише продуктові крамниці й аптеки.

Виходити з дому можна лише за нагальної потреби: на роботу, в магазин, до лікаря чи для допомоги родичам. Діятимуть обмеження до третього листопада. Водночас у чеському уряді наголосили - зробили це, щоб зупинити поширення вірусу не лише в Чехії, а й у Європі.