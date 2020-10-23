В пятницу вечером, 23 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик обратился к главе Минздрава Максиму Степанову касательно покупки вакцины от COVID-19.

"Президент весной на заседании СНБО сказал, что он берет под контроль разработку вакцины. Буквально через 3 недели он сказал, что вакцину в Украине сделать невозможно. Сейчас он говорит о том, что будет вакцина. Я - экономист, не микробиолог и не хочу обсуждать эту тему. Вопрос следующий: из СМИ и самых разных источников, вот один из лидеров нашей партии Виктор Медведчук общался с руководством России, российская вакцина работает. Не считаете ли вы необходимым, убрать политическую составляющую и если эта вакцина работает, имеет ли смысл ее закупить?" - сказал он.

"Второй вопрос: вы в начале вашей деятельности сказали о том, что будет ревизия реформы Супрун. В чем это заключается? После вашего выступления эту позицию подтвердил господин Зеленский, а после - Шмыгаль сказал, что реформа хорошая. И третий вопрос в отношении COVID-фонда. Вы сейчас сказали о ситуации с медсетью. Мы сначала туда 65 млрд положили, потом забрали. Почему нам было бы не пойти по пути Китая, России, Польши, США? Когда под лечение ковида строятся отдельные госпитали, не связанные с медицинской сетью. Многие кто сталкивался с ковидом, в реальности их не получает. Не следовало бы эти деньги оставить в здравоохранении, а не передавать на дороги с учетом ситуации?", - спросил министра депутат.

На развернутый вопрос Степанов ответил, что это пока - невозможно.

"Ми можемо закупляти вакцину тільки ту, яка є. На сьогодні те, що ми бачимо, вакцина повинна пройти всі 3 стадії клінічних випробувань. Спочатку доклінічне, потім, коли є кандидат на вакцину, розпочинається 3 фази клінічних випробувань. На сьогоднішній день такого немає", - відповів голова МОЗу.