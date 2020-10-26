У поліції назвали найпопулярніші порушення на виборах [ Редактировать ]
Цьогорічні місцеві вибори відбулися спокійно, заявили у МВС. Загалом до правоохоронців надійшло 12 фейкових повідомлень про замінування дільниць у Київській, Одеській, Хмельницькій та Вінницькій областях.
Крім того, на 19 дільницях сталося знеструмлення. На трьох з них довелося тимчасово припиняти голосування. У МВС заявили, правоохоронці посилено працюють і після того, як дільниці зачинилися.
Сергій Яровий, Перший заступник міністра внутрішніх справ України:
Після закриття дільниць надійшло 4375 заяв та повідомлень, складено 224 адміністративних протоколи та розпочато 77 кримінальних проваджень виборчий процес на виборчих дільницях не призупинявся за виключенням трьох виборчих дільниць.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Найбільше порушень це агітація в день виборів практично третина 234 порушення таємниці голосування, підкуп виборців 191, я зараз на цьому більш докладно зупинюсь і незаконне знищення виборчої документації.
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