Система виборів нова, а проблеми старі. Підрахунок голосів після кожного волевиявлення ставав справжнім випробуванням для працівників виборчих комісій. Та цьогорічні вибори, кажуть у ДВК, ускладнилися неабияк. Тож, яка ситуація із підрахунком голосів та коли чекати остаточних результатів, про це в наступному матеріалі.

Із протоколами та бюлетенями своєї черги вони чекають в холі, коридорах та просто на вулиці. Люди стомлені і валяться з ніг.

Микола Шпак, секретар дільничої виборчої комісії:

Та кам'яний вік, в Америці вже до нуля часов всі знають хто президент. Начинай підраховувати цілу ніч, а потім приходи, це другі сутки не спим, вже другі сутки розумієте…

Окрім ручного підрахунку у ТВК називають ще дві причини такої затримки. Перша - це те, що протоколи щодо виборів депутатів до районних і обласних рад здають до одного тервиборчкому, а міських до іншого. Тай самі протоколи не маленькі…

Денис Бобер, голова міської ТВК Черкаського району, Черкаської області:

Дільничні виборчі комісії мають справу з трьома об'ємними протоколами виборів депутатів. Кількість кандидатів величезна в цих протоколах і цифри треба вивести тому це все займає час.

Рекордна кількість партій, кандидатів, люди вперше обирали районних депутатів відповідно до нещодавньої адмінреформи. Багатьом виборцям було складно розібратися і в самих бюлетенях, де ставити галочки, де цифру. Як наслідок - велика кількість зіпсованих бланків.

В Ужгородському тервиборчкомі кажуть, кожну третю дільницю повертають на уточнення результатів. Процес ще й затягують технічні неполадки системи ЦВК.

Єлизавета Арендаш та Марія Пишмінцева, члени ТВК м.Ужгород:

Це проблема взагалі у всіх на даний момент система просто не працює. Зараз люди почнуть накопичуватися в залі люди стомлені і ми ще тут наслухаємося.

У Дніпрі також процес здачі протоколів дуже повільний. Члени комісій біля міського тервиборчкому намагаються прилаштуватися хто де може. По обіді в черзі зібралися представники двох сотень дільниць.

Сергій Кобленц, член дільничної виборчої комісії №121111:

Мы должны, вынужденны находится в таких скотских условиях, не побоюсь этого слова. Когда такое количество людей, несколько тысяч находятся в замкнутом пространстве.

Годинами на холоді чекають свої черги члени дільничних комісій і в Одесі. В багатьох не витримують нерви.

Алла, представниця дільничної виборчої комісії:

Мы ужасно замёрзли все. Внутрь не пускают - вообще, согреться, ничего! А как вы думаете: две ночи уже не спать! Ни евши, ничего! Человеческий фактор тоже присутствует, наверное, да?

Та в середині приміщення - така ж черга. Документи кожної групи ТВК обробляють до пів години. Члени дільничних комісій скаржаться: спочатку довго підраховували голоси, а тут ще й з'явилося нововведень при складанні протоколів, про які їх ніхто не попереджав.

Лариса Рассолова, представниця дільничної виборчої комісії:

Почему потому, что не было инструктажа! Раньше такого не было! Из-за этого люди, не только мы, все участки по два, по три раза ездят! Поэтому вот видите какое столпотворение.

Тож коли нарешті зможуть здати всі протоколи з підрахованими голосами - наразі не можуть відповісти в жодній з територіальних виборчих комісій. Та відповідно до законодавства, остаточні дані мають бути надані до ЦВК не пізніше шостого листопада.