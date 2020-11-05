Єгиптянин зібрав колекцію раритетних авто [ Редактировать ]
Єгипетський бізнесмен зібрав колекцію з понад сотні раритетних авто. Які ексклюзивні моделі в гаражі у підприємця та як він на них заробляє - дивіться далі.
Саєду Сіма було лише 25, коли він захопився вінтажними автомобілями. Каже: насамперед привабила краса та унікальність старих моделей. А ще на той час вони були порівняно дешевими. Це тепер мода на ексклюзив підняла вартість класичних машин, - стверджує чоловік.
Саєд Сіма, колекціонер раритетних авто:
Це дуже рідкісне авто, його дах згортається. Цю модель вважають дуже модною, вона дарує естетичне задоволення. Коли їдеш у такій - всі на тебе дивляться, ну бо дуже гарна машина.
Вишукане хобі не відпускає чоловіка вже понад пів століття. Нині його колекція налічує більше ніж сотню вінтажних автомобілів. Деякі з них зберігаються в Інформаційно-медійному комплексі неподалік Каїра. Там вінтажні моделі орендують для знімання в телешоу та кіно. Найстаріша з моделей у колекції виробництва американської компанії "Оберн", яка припинила існування ще 1937 року! Це авто Саєд придбав у вісімдесятих.
Саєд Сіма, колекціонер раритетних авто:
Авжеж, модель унікальна. Це вже предмет старовини, якщо хочете. Погляньте: усередині все зроблено з дерева, а ззовні - сталь. Дерев'яна навіть попільничка. Таку машину не часто зустрінеш.
Окрім зовнішнього вигляду старих авто, чоловік закоханий у простоту їхнього механізму. Цю пристрасть поділяє й син бізнесмена.
Айман, син колекціонера:
Я буквально виріс у батькових машинах. Часто бачив, як він за ними доглядає, і сам зацікавився вінтажними моделями. Мене приваблює їхня краса та елегантність. А ще подобається бачити ці машини на екрані. Часом дивлюсь якийсь фільм - і помічаю: о, наше авто.
Машини бізнесмена катають не лише єгипетських акторів. У раритетному салоні з цієї приватної колекції якось сидів тоді ще президент Єгипту Анвар Садат.
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