Єгипетський бізнесмен зібрав колекцію з понад сотні раритетних авто. Які ексклюзивні моделі в гаражі у підприємця та як він на них заробляє - дивіться далі.

Саєду Сіма було лише 25, коли він захопився вінтажними автомобілями. Каже: насамперед привабила краса та унікальність старих моделей. А ще на той час вони були порівняно дешевими. Це тепер мода на ексклюзив підняла вартість класичних машин, - стверджує чоловік.

Саєд Сіма, колекціонер раритетних авто:

Це дуже рідкісне авто, його дах згортається. Цю модель вважають дуже модною, вона дарує естетичне задоволення. Коли їдеш у такій - всі на тебе дивляться, ну бо дуже гарна машина.

Вишукане хобі не відпускає чоловіка вже понад пів століття. Нині його колекція налічує більше ніж сотню вінтажних автомобілів. Деякі з них зберігаються в Інформаційно-медійному комплексі неподалік Каїра. Там вінтажні моделі орендують для знімання в телешоу та кіно. Найстаріша з моделей у колекції виробництва американської компанії "Оберн", яка припинила існування ще 1937 року! Це авто Саєд придбав у вісімдесятих.

Саєд Сіма, колекціонер раритетних авто:

Авжеж, модель унікальна. Це вже предмет старовини, якщо хочете. Погляньте: усередині все зроблено з дерева, а ззовні - сталь. Дерев'яна навіть попільничка. Таку машину не часто зустрінеш.

Окрім зовнішнього вигляду старих авто, чоловік закоханий у простоту їхнього механізму. Цю пристрасть поділяє й син бізнесмена.

Айман, син колекціонера:

Я буквально виріс у батькових машинах. Часто бачив, як він за ними доглядає, і сам зацікавився вінтажними моделями. Мене приваблює їхня краса та елегантність. А ще подобається бачити ці машини на екрані. Часом дивлюсь якийсь фільм - і помічаю: о, наше авто.

Машини бізнесмена катають не лише єгипетських акторів. У раритетному салоні з цієї приватної колекції якось сидів тоді ще президент Єгипту Анвар Садат.