А от кількість місць для ковідних пацієнтів в українських лікарнях дедалі зменшується. Про кризову ситуацію з ушпиталенням недужих заявили медики Івано-Франківщини. Вони твердять, що обласна лікарня переповнена, додаткові ліжка ставити ніде, більшість медперсоналу хворіє. У деяких столичних медзакладах пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах і чекають на допомогу по кілька діб. Тему продовжить Ольга Клюєва.

45-річний Павло зміг потрапити до лікарні лише тоді, коли почав задихатися в прямому сенсі. Чоловіка одразу направили до реанімації і ледь встигли врятувати. Попри безмежну вдячність лікарям за порятунок, Павло не може забути пекельних умов, у яких опиняються інші хворі.

Павло, пацієнт Клінічної лікарні №15 Подільського району Києва:

Могли просто не подходить днями, человек поступает, он еле дышит. К нему просто не подходят. Дедушка 90 лет, к нему просто не подходили. Ждут, ждут, он там лежит задихается. Им там табуретки ставят, делают лежанки из одеял и лежат так по два три человека.

А в реанімації цієї столичної лікарні з десяти ліжок - на час нашого візиту - зайняті 9. Завідувачка відділення розповідає: лікарі, а особливо медсестри, на межі вигорання, а кількість тяжких хворих щодня збільшується.

Світлана Гук, завідувачка відділення Київської міської клінічної лікарні №17:

З серпня ми почали працювати і наплив був зразу великий, але пацієнти тоді були середньої важкости. Не потребували кисню, не були такими важкими як ми бачимо зараз. Ті, що зараз потрапляють, то вони щонайменше середньої важкости, а бувають таки одразу потрапляють в реанімацію, прямо зі швидкої потрапляють не через відділення.

У столичній держадміністрації зберігають спокій. За словами заступника голови КМДА, там сподіваються, що навіть розгортання мобільного шпиталю в київському Палаці Спорту не знадобиться.

Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

В наших пропозиція Палац спорту фігурував, як одна з локацій де можна лікувати. Але де взяти персонал, щоб там працювали, знімати з існуючих лікарень? На наш погляд це неможливо!Ресурс стаціонари ще не вичерпано й ми сподіваємось є така можливість, вони сьогодні, вони можуть стабілізувати ситуацію й можливо пройти пандемію без розгортання якихось додаткових потужностей.

Попри оптимізм столичної влади, факти, які вже нині пацієнти фіксують у лікарнях Києва, змушують готуватися до гіршого.