Дев'ять тисяч шістдесят три людини померли від коронавірусу у світі за минулу добу. Це найбільше за весь час пандемії. Стрімко зростають і показники нових інфікувань. Зокрема, в країнах ЄС. Про нові рекорди і нові карантині обмеження - Тетяна Логунова рокаже.

Кілька тижнів тому Ангела Меркель лякала німців. Мовляв, якщо не вдасться уповільнити темпи поширення коронавірусу, вже у грудні в країні додаватиметься по 20 тисяч інфікованих щодня. Канцлерка трохи помилилася в прогнозах. Цієї критичної позначки Німеччина досягла значно раніше, на початку листопада.

19 990 нових інфікувань за добу. Це абсолютний рекорд для Німеччини за весь час епідемії. Зупинити стрімке зростання захворюваності поки що не вдається. Навіть попри запроваджений цього тижня частковий локдаун.

Тепер Меркель робить ще песимістичніші прогнози: святкувати Різдво і Новий рік цієї зими доведеться за новими правилами.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Якщо в листопаді кожен поводитиметься відповідально, то, можливо, в грудні, ближче до Різдва й Нового року ми трохи послабимо обмеження. Гучних вечірок точно не буде, але на свята люди зможуть відвідати рідних. Можливо, провівши перед поїздкою і зустріччю кілька днів на карантині. Є й такі пропозиції, побачимо.

У німецьких лікарнях ще є вільні ліжка. А от з медперсоналом - проблеми.

Гаральд Маттес, директор клініки:

Місця в нас ще є, але бракує співробітників, які доглядають за хворими. Наші медсестри і медбрати теж хворіють або сидять вдома на самоізоляції як контактні особи.

Рекорди заражень - уже кілька днів поспіль фіксують і в сусідній Польщі. За останню добу позитивний тест на COVID-19, там отримали 27 тисяч людей. Уряд уже оголосив про посилення карантину. Від суботи в торгових центрах працюватимуть тільки продуктові магазини та аптеки, школи переведуть на дистанційне навчання, а готелі прийматимуть лише тих гостей, які приїхали у відрядження.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Нам усім необхідно виконувати нові правила. Адже якщо вони не спрацюють, то за тиждень нам доведеться запроваджувати загальнонаціональний карантин, який буде дуже суворим.

Локдаун повертають й інші європейські країни. Греція на три тижні закриває всі школи, магазини й забороняє поїздки між регіонами. Італія запроваджує комендантську годину. Вона діятиме з десятої вечора і до п'ятої ранку.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Ми повинні діяти. Необхідно зупинити темпи поширення вірусу, доки не з'явилася вакцина.

А в Данії масово знищують норок, яких вирощували на хутрових фермах. А це 17 мільйонів особин. Виявилося, що в організмі інфікованих норок коронавірус мутує і може передаватися людині. Йдеться про новий штам, який може бути стійким до потенційної вакцини.