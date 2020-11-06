У Польщі від коронавірусу померла рекордна кількість людей [ Редактировать ]
Рекордну кількість інфікованих коронавірусом у світі виявили минулої доби. Це - 604 тисячі нових хворих. Половину з них зафіксували у країнах Європи - антирекордні показники фіксують у Франції, Італії, Польщі. Зокрема, в поляків другий день більш як 27 тисяч інфікувань і максимум померлих з початку епідемії в країні.
Погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу й у Росії - там упродовж доби новий анти рекорд: понад 20 тисяч хворих на COVID-19.
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