Рекордну кількість інфікованих коронавірусом у світі виявили минулої доби. Це - 604 тисячі нових хворих. Половину з них зафіксували у країнах Європи - антирекордні показники фіксують у Франції, Італії, Польщі. Зокрема, в поляків другий день більш як 27 тисяч інфікувань і максимум померлих з початку епідемії в країні.

Погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу й у Росії - там упродовж доби новий анти рекорд: понад 20 тисяч хворих на COVID-19.