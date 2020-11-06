Пішла епоха! Сьогодні не стало Михайла Жванецького. Болісна новина, бо здавалося, що його добра іронія й особлива мудрість будуть з нами завжди. Майже місяць тому з'явилися новини про те, що він вирішив піти зі сцени. Казав - треба мати мужність зробити це вчасно. Без сцени протримався тільки 29 днів.

Легенда гумору та король сатири... Епоха та кумир поколінь... Михайло Жванецький. Його любили й цитували мільйони, а концерти відбувалися з аншлагом. Він гостро й тонко жартував про все. А ці жарти - потім розбирали на крилаті фрази:

Как сказал мой друг: "Там у меня серьезно, а здесь постоянно, Миша" - до сих пор думаю над этим.

Торік у Михайла Жванецького діагностували онкологію. Минулого місяця сатирик оголосив, що завершує кар'єру і на сцені, і на телебаченні. Пояснив це віком. Жванецькому було 86 років.

Что значит возраст? Время уже не деньги, так как день есть, а времени нет. Откуда деньги? А "минус" девушки, а "минус" дети, а "минус" ресторан, а "минус" одежда, а "минус" мечты, а.... "плюс" ничего не надо.

Михайло Жванецький народився у 1934 році у сім'ї лікарів в Одесі. Там він і нині почесний громадянин міста. І на його честь назвали одну з вулиць. Саме Одеса стала місцем його натхнення й перших творів. На сцені Жванецький з'являється в шістдесятих. А далі були сотні спектаклів, мініатюр і монологів.

У меня был брат такой - Борис! Под два метра. Двоюродный. Красавец. Мы выходили на Дерибассовскую и я это называл "соколиная охота". Я выпускал брата. Он никогда не возвращался с пустыми руками.

Іронічний, тонкий і завжди влучний. А ще - сентиментальний. Михайло Жванецький безмежно любив море і небо.