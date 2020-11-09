Національний банк зміцнив курс гривні на копійки. Тепер, за офіційним курсом, за долар США правлять 28 гривень та майже 14 копійок. Зміцнішала гривня і стосовно об'єднаної європейської валюти - на 16 копійок. Один євро - 33 гривні 42 копійки. За прогнозами аналітиків, цього тижня гривня має шанси ще трохи "відіграти" у долара.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, жодних передумов для девальвації української національної валюти немає. До кінця року Київ у рамках чинної програми stand-by розраховує отримати два транші від Міжнародного валютного фонду - по сімсот мільйонів доларів кожен.