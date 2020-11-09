Прийматимуть тільки у разі екстренних випадків і лише хворих на СOVID

І вже відомо, який міністр точно не підтримає "карантин вихідного дня". Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко каже: без роботи залишаться сотні тисяч людей. І це в галузі, яка дає країні до 4 відсотків від її ВВП. Він не вважає заклади культури розсадниками коронавірусу, бо, на його думку, заходи безпеки там просто взірцеві.

Прийматимуть тільки у разі екстренних випадків і лише хворих на СOVID.

У лікарнях відсьогодні скасували проведення планових операцій та планових госпіталізацій. Робитимуть лише - ургентні операції. Тобто, ті що загрожують життю і потребують негайного медичного втручання. Таким рішення МОЗ - хоче збільшити кількість ліжкомісць, яких катастрофічно бракує.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: