У лікарнях скасували проведення планових операцій [ Редактировать ]
І вже відомо, який міністр точно не підтримає "карантин вихідного дня". Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко каже: без роботи залишаться сотні тисяч людей. І це в галузі, яка дає країні до 4 відсотків від її ВВП. Він не вважає заклади культури розсадниками коронавірусу, бо, на його думку, заходи безпеки там просто взірцеві.
Прийматимуть тільки у разі екстренних випадків і лише хворих на СOVID.
У лікарнях відсьогодні скасували проведення планових операцій та планових госпіталізацій. Робитимуть лише - ургентні операції. Тобто, ті що загрожують життю і потребують негайного медичного втручання. Таким рішення МОЗ - хоче збільшити кількість ліжкомісць, яких катастрофічно бракує.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Сьогодні поставлена задача нам збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок, які були готові приймати хворих з корона вірусною хворобою до 80 тисяч ліжок, на всі ці ліжка впродовж місяця буде забезпечено киснем 80 відсотків і є літаки, які будуть везти кисневий концентрат в Україну, а також додатково буде розведена мережа забезпечення киснем по закладах.
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