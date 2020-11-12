Потужний тайфун "Вамко" обрушився на Філіппіни [ Редактировать ]
Потужний тайфун "Вамко" обрушився на Філіппіни. Одна людина загинула, щонайменше троє зникли без вісти. Ураган приніс з собою рясні зливи, які спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. Пориви вітру сягали 200 кілометрів на годину.
У столиці - Манілі - буревій пообривав лінії електропередач, деякі вулиці опинилися під водою. 40 тисяч людей влада евакуювала заздалегідь. За даними синоптиків, "Вамко" стане найбільш руйнівним тайфуном з тих, що вирували в острівній країні цьогоріч.
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