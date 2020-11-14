Спортклуб Петра Порошенка "5 елемент" проігнорував карантинні обмеження [ Редактировать ]
Проігнорував карантинні обмеження і спортклуб п'ятого президента Петра Порошенка "5 елемент".
Відеодоказ, що заклад працює оприлюднили ЗМІ. На кадрах, клієнти то заходять, то виходять із закладу.
Контролює процес охоронець. Він вимірює температуру, перевіряє наявність маски.
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