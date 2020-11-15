Дональд Трамп продовжує маніпулювати підсумками виборчих перегонів [ Редактировать ]
Маніпулювати підсумками виборчих перегонів продовжує Дональд Трамп. Сьогодні він уперше визнав, що Джо Байден переміг. Утім, із ремаркою, що результати волевиявлення були сфальсифіковані.
Оскільки спостереження та підрахунок голосів були упередженими. Про це Трамп написав у твіттері. Пізніше з'явилося ще кілька дописів, в яких він не визнає своєї поразки і каже, що переможе. На підтримку Дональда Трампа напередодні у Вашингтоні зібрався багатотисячний марш. Величезна колона прихильників рушила середмістям. Та надвечір мітинг переріс у запеклі сутички з опонентами. Безлади та бійки тривали цілу ніч. Одна людина дістала ножове поранення, постраждали й кілька поліцейських. Затримали близько 20 осіб.
Коул Раян, прихильник Дональда Трампа:
Я тут, бо бачу, що країна розділена, бачу боротьбу добра і зла. І наш президент потребує нас - німої більшості. Ми маємо прокинутися і обстоювати цінності цієї країн - свободи, прагнення щастя.
Керолін Форд, прихильниця Дональда Трампа:
Я вірю в нього, він за чотири роки зробив для цієї країни більше, ніж будь-який інший президент. Я обожнюю його і прийшла підтримати.
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