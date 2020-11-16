ЄС мають бути захищеними краще і від тероризму, і від епідемій

Євросоюз узявся реформувати Шенгенську зону. Лідери блоку вирішили, що кордони ЄС мають бути захищеними краще і від тероризму, і від епідемій. Про що йдеться і чи загрожує це безвізовому режиму з Україною - дізнаємося від Олени Абрамович.

Різанина в храмі в Ніцці та стрілянина в центрі Відня. Теракти останніх тижнів змусили європейських лідерів знову винести на порядок денний тему, яка було забулася за час епідемії коронавірусу - безпека кордонів ЄС. На відеосаміті Євросоюзу очільники держав обговорювали, як максимально захистити зовнішні кордони блоку.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Тероризм - від Парижа до Брюсселя, до Берліна, Відня, Утрехта, Лондона, Мадрида, Барселони, Стокгольма, Ніцци, а тепер і Відня і так далі - це європейська реальність, для якої нам необхідно знайти відповідь. І зробити це треба разом, злагоджено і швидко.

Французький президент наголосив: реформувати "Шенген" належить не лише для боротьби з тероризмом. А й для того, щоб захистити здоров'я громадян ЄС. Пандемія коронавірусу яскраво це показала. Схожу думку висловив і австрійський канцлер.

Себастьян Курц, канцлер Австрії:

Якщо ми не захищаємо наші зовнішні кордони, то ставимо Європу із вільним пересуванням усередині блоку під загрозу. Ідея без внутрішніх кордонів - геніальна. Та лише за умови керування зовнішніми кордонами так само відповідально, як раніше своїми національними. Не відстежувати, хто сюди їде, хто емігрує - неприпустимо.

Цю тему європейські лідери порушують не вперше. Із 2021 року в ЄС мала запрацювати нова система Etias. За якою усі, хто воліє в'їхати до шенгенської зони, повинні зареєструватися на цій платформі за певний час до подорожі. Щоб прикордонники могли ретельно перевірити дані кожного, хто пакує валізи до Євросоюзу.

Проте пандемія це питання відсунула на другий план - бракувало ресурсів, та й нелегальна міграція до країн ЄС цього року разюче скоротилася - відсотків на сімдесят. Тепер лідери наполягають: до ідеї треба повернутися.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Нам конче необхідно знати, хто заїжджає і хто покидає шенгенську зону. І така інформація потрібна й щодо країн, з якими у нас діє безвізовий режим. Саме тому систему Etias надважливо допрацювати до дві тисячі двадцять третього року. Треба зробити все можливе, аби прискорити процес.

Для українців, зрештою, поки що нічого не змінилося. Адже безвіз через пандемію не працює. А запуск системи Etias не надто змінить ситуації. Бо реєструватися в ній треба буде не перед кожною поїздкою, а лише раз на кілька років, за символічну суму, 7 євро.