СБУ затримала хабарника у Державній фіскальній службі [ Редактировать ]
На Харківщині СБУ викрила начальника одного з відділів Державної фіскальної служби на систематичному одержанні хабарів.
За сто тисяч гривень на місяць чиновник заплющував очі на оборудки з підакцизною продукцією одного з підприємців. Вдома та на роботі в податківця провели обшуки.
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