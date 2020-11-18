Вдома та на роботі в податківця провели обшуки

На Харківщині СБУ викрила начальника одного з відділів Державної фіскальної служби на систематичному одержанні хабарів.

За сто тисяч гривень на місяць чиновник заплющував очі на оборудки з підакцизною продукцією одного з підприємців. Вдома та на роботі в податківця провели обшуки.